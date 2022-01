Australië en Nieuw-Zeeland hebben maandag verkenningsvliegtuigen naar de eilandstaat Tonga in de Stille Oceaan gestuurd om de schade door de onderzeese vulkaanuitbarsting en de tsunami op te maken. Er is tot nu toe één dode gemeld.

De precieze schade op de eilanden is nog onduidelijk. De internet- en telefoonverbindingen met de regio zijn deels weggevallen. Wel komen de eerste meldingen over slachtoffers. Zo zou het lichaam zijn gevonden van een vrouw die door de golven werd meegesleurd.

Nieuw-Zeelandse media melden dat de meeste schade is aangericht aan de westkust van het hoofdeiland Tongatapu en in de hoofdstad Nuku'Alofa. Volgens persbureau Reuters is er sprake van gezondheidsrisico's door de aswolken die vrijkwamen na de uitbarsting. Deze aswolken kunnen het drinkwater vergiftigen.

De vulkaan bij Tonga barstte zaterdag uit, met een tsunami tot gevolg. De eruptie van de vulkaan was zo groot dat die overal op aarde meetbaar was door verschil in luchtdruk. In Peru, ruim 10.000 kilometer verwijderd van Tonga, verdronken twee vrouwen vanwege extreem hoge golven door de tsunami na de uitbarsting.

Tonga is momenteel vrij van corona, maar autoriteiten vrezen dat het virus ook de eilandstaat bereikt met de komst van noodhulp.

Australië en Nieuw-Zeeland hebben vliegtuigen met noodmiddelen klaarstaan.