De Surinaamse overheid gaat slecht om met de cultuur en het cultureel erfgoed van het land, zegt de directeur van het Directoraat Cultuur maandag tegen Suriname Herald. Om het culturele erfgoed en de Surinaamse cultuur beter te beschermen, zou de wet aangepast moeten worden.

Het Directoraat Cultuur valt onder het Surinaamse ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De overheidsinstelling heeft als doel om de Surinaamse cultuur te behouden en beschermen.

De afgelopen jaren is het Surinaamse directoraat veel materiaal van culturele organisaties kwijtgeraakt. Een deel van de verzameling van de overheidsinstelling is vernietigd, een ander deel meegenomen door niet nader genoemde personen.

Directeur Roseline Daan van het directoraat vreest dat als er niet snel actie ondernomen wordt, delen van de Surinaamse geschiedenis zullen verdwijnen. Daarom moet in de Surinaamse wet worden vastgelegd hoe cultuur en cultureel erfgoed beschermd moeten worden.

"Ik vergeet nooit dat tijdens een paar donkere dagen in de jaren tachtig het cultuur was dat ons op de been heeft geholpen", refereerde Daan bij haar aantreden in 2020 aan de militaire coup en de moord op politieke tegenstanders van voormalig president Desi Bouterse.