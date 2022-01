Een 34-jarige Belg die samen met een vierjarige jongen uit het Belgische Sint-Niklaas wordt vermist, is mogelijk in Zuid-Nederland. Zowel de Belgische als de Nederlandse politie roept op uit te kijken naar het tweetal. De politie zegt zich grote zorgen te maken om de gezondheid van de man en jongen.

De man vertrok op woensdag 12 januari met het kind. Sindsdien ontbreekt van hen ieder spoor. Volgens Belgische media is het kind niet van de man zelf, maar van een bevriend koppel. De man zou af en toe op het kind passen.

Het is mogelijk dat het tweetal in het zuiden van het land is, laat de Nederlandse politie maandag weten. Ook in Nederland wordt daarom naar de man gezocht.

Hij rijdt in een grijze Peugeot met het kenteken 2-ACR-250. Volgens de politie heeft de man inmiddels een andere kentekenplaat op de auto aangebracht.

De politie roept op het alarmnummer 112 te bellen als iemand hem ziet.