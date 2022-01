In het onderzoek naar de gijzeling in een synagoge in de Amerikaanse staat Texas zijn zondagavond twee tieners opgepakt in de Engelse stad Manchester, meldt de lokale politie. Hoe zij bij de gijzeling betrokken zouden zijn, is nog niet bekend. De twee zitten vast en worden ondervraagd.

De FBI bevestigde zondag dat de dader de Britse nationaliteit had. Het gaat om de 44-jarige Malik Faisal Akram. Zijn relatie tot de twee tieners is nog niet bekend.

Akram drong zaterdag tijdens een live op Facebook uitgezonden dienst binnen bij een synagoge in Colleyville, een plaats in de buurt van Dallas en Forth Worth. Hij gijzelde vier aanwezigen en eiste dat zijn "zuster" Aafia Siddiqui werd vrijgelaten. De video van de dienst is van Facebook verwijderd.

De gijzeling werd na ruim tien uur beëindigd door speciale troepen. Akram kwam daarbij om het leven. De Amerikaanse president Joe Biden noemde de gijzelingsactie zondag een "terroristische daad".

De Pakistaanse wetenschapper Siddiqui werd in 2010 door een Amerikaanse rechter tot 86 jaar cel veroordeeld omdat ze in Afghanistan had geprobeerd Amerikanen te doden. Ze zit in een gevangenis niet ver van de plek van de gijzelingsactie. Meerdere extremistische organisaties, waaronder IS, hebben er de laatste jaren toe opgeroepen haar vrij te laten.