Het Spaanse Openbaar Ministerie (OM) heeft acht jaar celstraf en een schadevergoeding van 100.000 euro geëist tegen Adrián H.F. voor het doden van de Nederlandse filmmaker Wouter van Luijn. Dat meldt de Spaanse krant Ultima Hora.

Adrián F. wordt gezien als hoofdverdachte in de zaak die zich afspeelde op het Spaanse eiland Mallorca. Hij werd na het betalen van 30.000 euro op borgtocht vrijgelaten.

De 34-jarige Nederlandse filmmaker uit Amsterdam werd in juli 2018 op vakantie zwaar mishandeld en overleed even later aan de gevolgen hiervan. De mishandeling vond plaats in de beruchte wijk Son Banya, dichtbij de luchthaven van Palma de Mallorca.

Volgens de Spaanse politie wilde de verdachte 700 euro van Van Luijn stelen, meldden lokale media. Het leek erop dat de Nederlander drugs wilde kopen.

Vier minderjarige jongens die verdacht werden van betrokkenheid bij de dood van Van Luijn, werden in februari 2020 vrijgesproken.