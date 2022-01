De voormalige president van Mali, Ibrahim Boubacar Keïta is op 76-jarige leeftijd overleden in de hoofdstad Bamako. Zijn familie heeft dat bekendgemaakt.

Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Keïta kampte al enige tijd met een zwakke gezondheid, waarvoor hij werd behandeld in Dubai.

Keïta werd in augustus 2020 gedwongen ontslag te nemen tijdens een couppoging van rebellerende soldaten in het Afrikaanse land. Enkele uren voordat de Malinese politicus dat deed, was hij aangehouden door de coupplegers.

Na een burgeroorlog die in 2012 begon kwam Keïta in september 2013 via presidentsverkiezingen aan de macht. Tijdens het bewind van de politicus namen islamitische rebellen grote delen van Mali in. Keïta verloor daardoor aan populariteit.

Keïta is van 1994 tot 2000 premier van Mali geweest, van 1994 tot 2000. In 2001 richtte hij zijn eigen partij op, genaamd Bijeenkomst voor Mali.

Nederland steunt nieuwe VN-missie in Mali

Nederlandse militairen droegen in de periode 2014-2019 bij aan een VN-missie in Mali. In oktober 2021 steunde de Tweede Kamer een nieuwe Nederlandse bijdrage aan een missie in het Afrikaanse land, omdat de veiligheidssituatie er broos is.

Keïta's opvolger, Bah Ndaw, werd in mei afgezet. Ndaws opvolger, tweevoudig couppleger en interim-president Assimi Goita, overleefde in juli een aanslag met een mes.