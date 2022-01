De eerste doden als gevolg van een krachtige uitbarsting van een vulkaan bij Tonga in de Stille Oceaan zijn gemeld. In Peru, ruim 10.000 kilometer verwijderd van Tonga, verdronken twee vrouwen op het strand door een tsunami die ontstond door de schokgolf van de explosie, melden Peruaanse autoriteiten.

Aan de Zuid-Peruaanse kust moesten tientallen mensen worden gered vanwege de abnormale golven. Hier waren door de tsunami lichte overstromingen.

De eruptie van de vulkaan bij de eilandengroep Tonga, zo'n 2.000 kilometer ten noordoosten van Nieuw-Zeeland, was zo groot dat die overal op de wereld kon worden gemeten door verschil in luchtdruk, ook in Nederland. Verder veroorzaakte de eruptie een tsunami, die in heel wat landen in of aan de Stille Oceaan werd geregistreerd.

Welke gevolgen het natuurgeweld had voor de eilandengroep Tonga zelf, was ruim een etmaal na de uitbarsting nog niet duidelijk. Vrijwel alle communicatiemiddelen zijn uitgevallen.

Een deel van de eilandengroep zou zijn bedekt met as. In de hoofdstad Nuku'alofa zou aanzienlijke schade zijn met onder meer boten die aan land spoelden, aldus de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern na contact met de ambassade in Tongo. Volgens haar is er vooral drinkwater nodig.