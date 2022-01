De man die vorige week als eerste mens een genetisch aangepast varkenshart ontving, blijkt in het verleden te zijn veroordeeld voor een steekpartij. De familie van het slachtoffer vindt dat de man het hart niet had mogen krijgen.

David Bennett werd veroordeeld tot een celstraf van tien jaar wegens geweldpleging en wapenbezit, nadat hij in 1988 een andere man had neergestoken.

Volgens het ziekenhuis van Maryland, waar de harttransplantatie werd uitgevoerd, is een strafblad van een patiënt echter geen reden om medische hulp te weigeren. "Het is de taak van een ziekenhuis om hulp te verlenen aan iedereen op basis van niets anders dan medische noodzaak", aldus het ziekenhuis in een verklaring.

Bennett stak in 1988 zeven keer in op Edward Shumaker, naar verluidt vanwege een relationele ruzie. De vrouw van Bennett zou in een kroeg op schoot bij Shumaker hebben gezeten, melden Amerikaanse media.

Shumaker belandde in een rolstoel en hield de rest van zijn leven last van medische kwalen. Hij stierf in 2007, volgens zijn familie door langdurige complicaties als gevolg van de messteken.

De zus van Shumaker kan niet geloven dat Bennett degene is wiens leven is gered met de transplantatie van het varkenshart. "Ze schilderen hem af als een held, maar dat is hij absoluut niet. Hij krijgt nu de tweede kans die hij mijn broer ontzegde."