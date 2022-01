De Brusselse politie heeft vrijdagavond een man aangehouden die enkele minuten eerder een vrouw voor een aanrijdende metro had geduwd.

De verdachte is een 23-jarige Fransman, melden Vlaamse media. Hij duwde vrijdagavond een vrouw op het spoor in metrostation Rogier. De man werd aangehouden bij metrostation Brouckère, de volgende halte waar hij over de metrorails naartoe was gegaan.

De metro kon net op tijd een noodstop maken doordat de bestuurder aan de noodrem trok. De vrouw bleef ongedeerd, maar raakte wel in shock. Zij werd door omstanders van het spoor gehaald.

Het 55-jarige slachtoffer en de bestuurder van de metro werden beiden in een ziekenhuis onderzocht. Ook de bestuurder was in shock. "Na de nodige verzorging konden beiden het ziekenhuis verlaten", zegt het parket tegen De Standaard.

Het is nog onduidelijk waardoor de verdachte tot zijn daad kwam. De politie onderzoekt of hij en het slachtoffer elkaar kenden.