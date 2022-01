Na een onderzeese vulkaanuitbarsting bij de eilandstaat Tonga in de Stille Oceaan zijn Nieuw-Zeeland, verschillende eilandstaten en de westkust van de Verenigde Staten en Canada gewaarschuwd voor een tsunami. Dat meldt CNN zaterdagmiddag.

De uitbarsting duurde acht minuten en had volgens inwoners van Tonga het geluid van meerdere bommen die tot ontploffing kwamen. Op het 800 kilometer verderop gelegen Fiji klonk de uitbarsting als een serie heftige donderslagen. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gemeld.

Kort na de uitbarsting werd Tonga getroffen door een tsunami. "Het was gigantisch. Ons huis begon te schudden. Enkele minuten later werd het huis gevuld met water. Bij de buren was een muur ingestort", zegt een bewoner van Tonga tegen persbureau AFP.

Na de uitbarsting is de koning van Tonga, Tupou VI, uit zijn paleis gehaald en in veiligheid gebracht. De meeste andere inwoners van kustgebieden zijn ook dieper landinwaarts getrokken.

De onderzeese Hunga Tonga-Hunga Ha'apai-vulkaan barstte vrijdag ook al uit. Toen reikte de as tot een hoogte van 20 kilometer. Op beelden van een Japanse satelliet is goed te zien hoe een enorme aswolk zich na de onderzeese eruptie steeds verder boven de vulkaan verspreidt.