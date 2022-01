De spanningen tussen de Verenigde Staten en Rusland in het conflict in Oekraïne zijn vrijdag hoog opgelopen. De VS beschuldigde Rusland ervan dat er geheime operaties in Oekraïne worden gehouden, die later als excuus kunnen dienen voor Russisch militair ingrijpen. Het Kremlin sprak die claims met klem tegen.

Waar ruziën de VS en Rusland over? De spanning tussen Rusland en het Westen is opgelopen door de Russische troepenopbouw bij de grens met Oekraïne. Er zijn de afgelopen tijd veel meer militairen met apparatuur naar het grensgebied gestuurd.

De NAVO vreest dat Rusland overweegt Oekraïne binnen te vallen. In 2014 annexeerde Rusland al de Krim, een schiereiland in het zuiden van Oekraïne.

De Russen zeggen zich bedreigd te voelen als het NAVO-grondgebied tot aan de Russische grens komt. Dat zou gebeuren indien Oekraïne toetreedt tot de NAVO, maar daar zijn geen concrete plannen voor.

Volgens Amerikaanse autoriteiten wordt er een 'operatie onder valse vlag' uitgevoerd. Rusland zou 'saboteurs' hebben geplaatst in de pro-Russische Oekraïense regio Donbass, die in opstand is tegen de door het westen gesteunde regering in Kiev.

Washington houdt rekening met een militaire invasie van Rusland in Oekraïne en stelt dat de geheime operaties erop wijzen dat militair ingrijpen binnen een maand kan volgen. "De basis voor de invasie is gelegd", aldus een regeringswoordvoerder.

De Amerikanen claimen ook dat Rusland nepnieuws verspreidt in Oekraïne om de bevolking op te jagen tegen de regering. Vrijdag werden nog websites van verschillende Oekraïense ministeries platgelegd, vermoedelijk door Russische hackers. Bezoekers kregen een boodschap te zien waarin staat dat persoonsgegevens van alle Oekraïense burgers zijn gewist van de computers van de instanties.

Een woordvoerder van het Kremlin ontkent alle aantijgingen in gesprek met het Russische persbureau TASS. "Ze zijn volkomen ongegrond en door niets bevestigd." De beschuldiging dat Rusland een invasie voorbereidt, wordt door het land weggezet als "een poging om de spanningen verder op te voeren".

In de afgelopen week was er volop diplomatiek topoverleg om de spanningen tussen beide partijen te doen verminderen. Die gesprekken zijn geklapt. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov stelt dat de gesprekken vervolgd kunnen worden als de VS voldoet aan enkele Russische eisen. Het land wil binnen een week antwoorden, anders volgt een "militair-technisch antwoord". Wat dat inhoudt, is niet bekend.