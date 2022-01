De gouverneur van de Amerikaanse staat Californië weigert de moordenaar van politicus Robert F. Kennedy na een halve eeuw voorwaardelijk vrij te laten. Schutter Sirhan Sirhan heeft onvoldoende geleerd van zijn straf, schrijft gouverneur Gavin Newsom in een opiniestuk in The Los Angeles Times.

De Democraat schrijft dat Sirhan na tientallen jaren in de cel nog steeds "weigert verantwoordelijkheid te nemen voor zijn daden". Newsom zegt dat de schutter zichzelf eerder nog als het slachtoffer heeft gepresenteerd en onvoldoende heeft geleerd van zijn straf om vergelijkbaar "gevaarlijk en destructief" gedrag in de toekomst te voorkomen.

Sirhan schoot Kennedy, de broer van de eerder vermoorde president John F. Kennedy, op 5 juni 1968 neer in Los Angeles. De politicus, die in de race was voor het presidentschap, overleed een dag later op 42-jarige leeftijd in het ziekenhuis.

De schutter werd in 1969 veroordeeld tot de doodstraf, die enige jaren later werd omgezet in een levenslange celstraf. Een commissie sprak zich vorig jaar uit voor zijn vrijlating. Twee van Kennedy's zonen, Robert Jr. en Douglas, steunden het vrijlatingsverzoek van Sirhan.

Gouverneur noemde Kennedy zijn politieke held

Newsom heeft daar als gouverneur echter het laatste woord over en voelt er niets voor om Sirhan op vrije voeten te stellen. Hij noemde de moord op Kennedy "een van de meest beruchte misdrijven in de Amerikaanse geschiedenis". De gouverneur staat bekend als bewonderaar van de doodgeschoten politicus, die hij zijn "politieke held" heeft genoemd.

Sirhans advocaat Angela Berry vindt dat Newsom is gebogen voor politieke druk om haar cliënt niet vrij te laten.

Ethel Kennedy, de 93-jarige weduwe van Kennedy, en zes van haar kinderen waren tegen de vrijlating van Sirhan. Zij lieten donderdag in een verklaring weten "enorm opgelucht" te zijn nu Newsom de vrijlating heeft geblokkeerd.