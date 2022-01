De commissie van het Huis van Afgevaardigden die de bestorming door aanhangers van Donald Trump onderzoekt heeft Twitter, Facebook-moeder Meta, YouTube en onlineprikbord Reddit gedagvaard. De bedrijven moeten gegevens over de bestorming van het Amerikaanse Capitool afstaan.

De sociale media moeten niet alleen berichten en filmpjes van gebruikers afstaan, maar ook interne documenten over hoe ze tegen de berichtgeving optraden.

De commissie had de bedrijven in augustus gevraagd het bewijsmateriaal vrijwillig af te staan. Daar gaven ze volgens voorzitter Bennie Thompson onvoldoende gehoor aan. Daarom zijn de bedrijven nu gedagvaard.

De onderzoekscommissie probeert op allerlei manieren informatie te verzamelen. Daarbij gaat het over hoe een demonstratie om steun te uiten voor Trumps onbewezen claim dat hij de rechtmatige winnaar van de verkiezingen was kon uitmonden in de bestorming van het parlementsgebouw. Daarbij kijkt de onderzoekscommissie onder meer naar de manier waarop desinformatie zich online verspreidde.

De bedrijven hebben tot 27 januari de tijd gekregen om de gevraagde materialen aan te leveren.