Stewart Rhodes, de oprichter en leider van de extreemrechtse Amerikaanse militie Oath Keepers, is aangehouden op verdenking van opruiing en samenzwering tijdens de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021.

Justitie verdenkt hem ervan te hebben geprobeerd de Amerikaanse regering met geweld omver te werpen. Het is de eerste keer dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een dergelijke aanklacht heeft ingediend tegen iemand die bij de bestorming betrokken was. Op het misdrijf staat een maximale celstraf van twintig jaar.

Naast Rhodes zijn tien andere leden van de Oath Keepers aangeklaagd. Samen met andere Trump-aanhangers kwamen ze destijds naar Washington om te voorkomen dat Joe Biden tot president van de Verenigde Staten uitgeroepen zou worden.

Oud-militair Rhodes zelf ging het Capitool die dag niet binnen. Buiten communiceerde hij naar verluidt via zijn mobiele telefoon en een chatapp met leden van zijn team. Justitie verdenkt hem van aanzetten tot geweld. Rhodes is volgens The Washington Post de bekendste persoon die strafrechtelijk wordt vervolgd vanwege de rellen.

De militieleider weerspreekt dat hem iets te verwijten valt. Hij zou juist hebben geprobeerd leden van zijn groep "uit de problemen" te houden. Medestanders die toch het parlementsgebouw binnenvielen, deden dat volgens hem op eigen houtje. Leiders van de militie zouden niet die opdracht hebben gegeven.

Leden van de Oath Keepers staan op de trappen van het Capitool tijdens de bestorming van het parlementsgebouw. Leden van de Oath Keepers staan op de trappen van het Capitool tijdens de bestorming van het parlementsgebouw. Foto: AP

Bestorming heeft mensenlevens gekost

De Oath Keepers zijn een niet al te strak georganiseerde groep antiregeringsextremisten. De militie waartoe de groep behoort, gelooft dat de Amerikaanse regering bestaat uit schimmige samenzweerders die proberen Amerikaanse burgers hun rechten te ontnemen.

Tijdens de bestorming kwamen vier mensen om het leven. Zo bezweek een politieagent aan een hartaanval en werd een demonstrant door de politie doodgeschoten. In totaal 138 agenten raakten gewond. In de nasleep van het incident maakten vier agenten een einde aan hun leven.

Een commissie van het door de Democraten gedomineerde Huis van Afgevaardigden onderzoekt of het Witte Huis een rol speelde bij de rellen.