Precies tien jaar geleden zonk het cruiseschip Costa Concordia voor de kust van het Italiaanse Isola del Giglio na een aanvaring met een rots. Een overzicht van wat zich na de ramp op die bewuste 13 januari voltrok.

Het luxe schip is bezig aan een rondreis door het westelijke deel van de Middellandse Zee en gaat aanleggen in onder meer Cagliari, Palma de Mallorca, Barcelona en Marseille.

Om 21.45 uur schampt het schip echter enkele rotsen voor de Italiaanse kust. Door de botsing ontstaat een scheur van 50 meter aan de linkerzijde. Het cruiseschip, met aan boord 4.229 passagiers, onder wie 42 Nederlanders, loopt ongeveer een uur later vast op de rotsen en kapseist.

Italiaanse justitie start een onderzoek

Een dag na de ramp begint justitie in Italië een onderzoek naar de toedracht.

Francesco Schettino, de kapitein van het gekapseisde cruiseschip, wordt aangehouden. Hij wordt verdacht van dood door schuld, het veroorzaken van het zinken van een schip en van het in de steek laten van passagiers.

De destijds 51-jarige kapitein zou het schip op vrijdag 13 januari al om 23.30 uur hebben verlaten, terwijl de laatste reddingsboot met passagiers pas om 3.00 uur 's nachts vertrok.

Kapitein wordt verweten passagiers in de steek te hebben gelaten

Justitie rekent het Schettino zwaar aan dat hij eerder dan de laatste passagiers het schip verliet. Ook vertelt hij niet direct de waarheid over de toedracht van het zinken van het schip. Zo stond de rots waar het schip op voer volgens hem niet op de kaart. Later geeft hij toe dat hij vlak langs de kust voer om de passagiers en een bemanningslid een plezier te doen.

Schettino ontkent ook bewust eerder van boord te zijn gegaan en stelt dat hij overboord sloeg en in een reddingsboot belandde. De kapitein vindt dat zijn bemanning voor een groot deel verantwoordelijk is voor de ramp.

Niet alle bemanningsleden verlaten het schip voordat de laatste passagiers zijn gered. Russel Rebello, een 32-jarige ober, blijft aan boord om passagiers te helpen. Zijn lichaam is het laatste dat wordt geborgen, in augustus 2014, ruim 2,5 jaar na de ramp.

Duikers zoeken naar slachtoffers in het wrak. Duikers zoeken naar slachtoffers in het wrak. Foto: ANP

Van 'Captain Coward' tot meest gehate man van Italië

De rechtszaak tegen Schettino gaat in hetzelfde jaar van start. Italiaanse aanklagers eisen een gevangenisstraf van 26 jaar en 3 maanden tegen de kapitein. De rechter legt hem uiteindelijk 16 jaar cel en een vaarverbod van 5 jaar op. De uitspraak stelt zowel justitie als de verdediging teleur en beide gaan in hoger beroep. Ook daar ontvangt Schettino dezelfde straf.

In de media wordt de Italiaanse kapitein bestempeld als 'Captain Coward' (Kapitein Lafaard) en er verschijnen geruchten dat hij een waaghals zou zijn geweest. Eén Italiaanse tabloid noemt hem de meest gehate man van Italië.

Het duurt ruim twee jaar voordat de Costa Concordia naar de laatste rustplaats in de havenstad Genoa kan worden gesleept. Het daadwerkelijke slopen duurt nog langer, omdat het schip daarvoor te zwaar is en eerst moet worden ontdaan van overtollig materiaal. In mei 2015 wordt het schip eindelijk gesloopt.

Timelapse berging Costa Concordia

Slachtoffers hebben tien jaar na ramp nog altijd trauma's

Ester Percossi en andere overlevenden keren donderdag terug naar de rampplek om te herdenken en de eilandbewoners te bedanken voor hun hulp die avond en nacht. "Het is extreem emotioneel", zegt ze tegen persbureau Reuters. "Ik zie nog altijd beelden voor me van mensen die van het schip in de zee sprongen. En de angst in hun ogen."

Tien jaar na de ramp hebben sommige overlevenden nog altijd last van trauma's. Zo zegt Percossi dat ze nog steeds de kou voelt en het geschreeuw van haar medepassagiers hoort.