De Belgische politie heeft woensdagavond een Nederlandse gedetineerde doodgeschoten. Deze gevangene was 's middags ontsnapt uit een justitiële jeugdinrichting in Breda. Dat bevestigt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) na berichtgeving van het Vlaamse dagblad Gazet van Antwerpen.

De jongere verbleef in de Justitiële Jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda. Na zijn ontsnapping gijzelde hij twee werknemers met een vuurwapen. Dat gebeurde op zijn werk en dus buiten de muren van de instelling. Hij dwong de twee personeelsleden van de DJI in een auto te stappen en reed met hen naar België.

De wagen werd nabij Sint-Lenaarts, een kwartiertje van de Brabantse grens, door de Belgische politie tot stoppen gedwongen, meldt het parket Antwerpen. Inmiddels had de Nederlandse politie de Belgische politie ingeseind, die daarna de achtervolging inzette. Ook zetten agenten een wegversperring op in het dorp.

Ooggetuigen zeiden tegen Gazet van Antwerpen dat de gevangene op de Mallebaan in Sint-Lenaarts uitstapte en op de politie begon te schieten. De agenten vuurden terug en schoten de Nederlander dood.

Vreselijke ervaring voor personeelsleden

De medewerkers van de DJI bleven lichamelijk ongedeerd. Wel spreekt de dienst van een "vreselijke ervaring voor de personeelsleden".

De DJI wil niets kwijt over de leeftijd van de jongere. Volgens een woordvoerder zitten er zowel minderjarigen als adolescenten tot 23 jaar in de instelling. Ze verblijven daar maximaal twee jaar en in de tussentijd mogen ze soms buiten de inrichting werken.

Volgens de dienst is er een onderzoek ingesteld. Zo wordt onder meer onderzocht hoe de jongere aan een wapen heeft kunnen komen.