Noord-Korea heeft dinsdag een vermoedelijk ballistische raket afgevuurd, melden het leger van Zuid-Korea en de Japanse kustwacht. Het gaat om de tweede waarschijnlijke raketlancering in minder dan een week nadat Kim Jong-un, de leider van de gesloten staat, had aangedrongen op meer militair machtsvertoon.

De vermoedelijke lancering van de ballistische raket werd maandag rond 19.30 uur (plaatselijke tijd) ontdekt. Het projectiel zou zijn gelanceerd vanuit het binnenland van Noord-Korea in de richting van de oceaan voor de oostkust, zei het Zuid-Koreaanse leger in een verklaring.

Het projectiel landde buiten de exclusieve economische zone van Japan, meldde persbureau Kyodo op basis van regeringsbronnen in Tokio.

De Japanse premier Fumio Kishida noemt het "betreurenswaardig" dat Noord-Korea raketten blijft lanceren. In gesprek met verslaggevers wees hij erop dat de Verenigde Naties net de besprekingen hadden afgerond over de lancering van wat Noord-Korea een "hypersonische raket" noemde.

Noord-Korea, dat beschikt over kernwapens, laat met de lanceringen zien dat het Kim Jong-un ernst is om in 2022 het leger te versterken. Ook wil hij een volgens hem onstabiele internationale situatie tegengaan te midden van vastgelopen besprekingen met Zuid-Korea en de Verenigde Staten.