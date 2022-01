De Verenigde Naties hebben Kazachstan "aangesproken" op de blauwe VN-helmen die militairen droegen tijdens de protesten vorige week in de stad Almaty.

Volg de ontwikkelingen in Kazachstan Volgen Ontvang een melding bij nieuws rond Kazachstan

"We hebben onze zorgen geuit en zijn ervan verzekerd dat deze kwestie is opgelost", zegt VN-woordvoerder Stéphane Dujarric.

Associated Press publiceerde op 8 januari foto's waarop te zien was dat Kazachse soldaten tijdens massaprotesten in het land blauwe helmen droegen met daarop een VN-logo. Deze helmen mogen alleen worden gedragen door troepen van VN-lidstaten die deelnemen aan een VN-vredesmissie.

Nadat de VN zich had overtuigd van de echtheid van de foto's, is contact opgenomen met de Kazachse vertegenwoordiging. Die heeft gezegd dat de kwestie is aangepakt, zei de woordvoerder.

In Kazachstan braken vorige week massale protesten uit na een verdubbeling van de brandstofprijzen. Vanwege de rellen en plunderingen die daarop volgden, riep de Kazachse president Kassym-Jomart Tokayev de noodtoestand uit, die tot 19 januari van kracht blijft.