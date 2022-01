Nieuw bewijs suggereert dat de man die het roer overnam van de vermoorde president van Haïti, nauwe banden had met de hoofdverdachte van de moord. De twee onderhielden zelfs na het misdrijf contact met elkaar. Dat meldt de Amerikaanse krant The New York Times maandag op basis van bronnen rondom het moordonderzoek.

Na de moord op Jovenel Moïse op 7 juli nam Ariel Henry diens taken over. De nieuwe man beloofde dat hij de moordenaars voor het gerecht zou slepen en het land zou helpen genezen.

Uit telefoongegevens en getuigenissen in het onderzoek die zijn ingezien door The New York Times blijkt dat Henry voor en na de moord contact had met hoofdverdachte Joseph Felix Badio, die werkte in een anticorruptie-eenheid van het ministerie van Justitie.

Volgens de krant belden Henry en Badio onder meer in de ochtend na de moord met elkaar. Ook toen bekend werd dat Badio hoofdverdachte was in de zaak, bleven de twee contact met elkaar houden. Vier maanden na de moord zou Badio twee keer naar het huis van Henry zijn gegaan. Naar verluidt gebeurde dat beide keren 's nachts en kon hij, ondanks de aanwezigheid van bewakers, ongehinderd het huis van de premier binnenlopen.

Het is onduidelijk of Henry Badio ook daadwerkelijk geholpen heeft. Een woordvoerder van de premier zegt tegen de krant dat Henry geen enkele relatie heeft met de verdachte en hij hem na de moord ook niet gesproken heeft. Eerder gaf Henry nog toe de verdachte te kennen, maar zei hij niet te geloven dat Badio schuldig zou zijn.

In september linkte een openbaar aanklager van Haïti Henry ook al aan Badio. Kort daarna ontsloeg de premier de aanklager.

Tientallen mensen vast voor mogelijke betrokkenheid

Na de moord werden tientallen mensen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het misdrijf. Meerdere verdachten zouden eerder informanten zijn geweest voor Amerikaanse inlichtingendiensten zoals de antidrugsdienst DEA en de federale politiedienst FBI. Andere verdachten zijn bijvoorbeeld Colombianen die ingehuurd waren via een beveiligingsbedrijf uit Florida.

Moïse was een omstreden leider. Hij werd al jaren van corruptie beschuldigd en weigerde af te treden ondanks grote protesten tegen hem. In januari 2020 zette hij het parlement buitenspel en regeerde hij door middel van een presidentiële verordening.

Kort voor zijn dood wees Moïse Henry aan als premierskandidaat. Twee weken na de dood van de president werd Henry ingezworen. Hij beloofde bij zijn aantreden om de orde te herstellen en nieuwe verkiezingen uit te schrijven.