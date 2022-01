Het dodental van de brand zondag in een flatgebouw in de stad New York is bijgesteld van negentien naar zeventien. Dat meldde burgemeester Eric Adams maandag tijdens een persconferentie.

Volgens de brandweercommandant van New York werden enkele sterfgevallen per ongeluk dubbel geteld, omdat de slachtoffers verdeeld werden over zeven ziekenhuizen. Ondanks de bijstelling is de brand nog steeds de dodelijkste die New York in dertig jaar heeft getroffen.

Naast de zeventien doden, onder wie negen kinderen, raakten ongeveer zestig mensen gewond bij de brand in de wijk The Bronx. 32 van hen liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De brand werd waarschijnlijk veroorzaakt door een kapotte elektrische kachel. Veel bewoners probeerden het gebouw te ontvluchten nadat de brand uitbrak. Toen de brandweer arriveerde was het hele gebouw al in rook gehuld, wat veel van de slachtoffers fataal is geworden.

Het vuur kon mogelijk sneller uitbreiden vanwege een openstaande deur. In Amerikaanse flatgebouwen moet deuren automatisch sluiten, juist om het uitslaan van eventuele branden te voorkomen. Er volgens Adams geen aanleiding om aan te nemen dat de eigenaar van het gebouw de brandweervoorschriften heeft overtreden. De burgemeester wilde echter niet vooruitlopen op het onderzoek van de brandweer.

Het onderzoek moet onder meer uitwijzen hoe het vuur zich zo snel kon verspreiden. Daarbij wordt ook gekeken naar klachten van bewoners over het veelvuldig afgaan van een vals rookalarm. Daardoor zouden mensen niet meer reageren als er echt brand is uitgebroken.