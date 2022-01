In Kazachstan zijn volgens de autoriteiten inmiddels bijna achtduizend mensen gearresteerd vanwege de onrust van afgelopen week. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van het land zegt dat islamitische extremisten betrokken waren bij de ongeregeldheden.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken waren meerdere relschoppers lid van radicaalislamitische groeperingen. Het ministerie zegt niet om welke groeperingen het zou gaan. President Kassym-Jomart Tokayev zei eerder al dat "terroristen en bandieten" achter de onrust zitten. Hij verklaarde maandag dat zijn land een poging tot een staatsgreep achter de rug heeft.

Tokayev had militairen het bevel gegeven om zonder waarschuwing op demonstranten te schieten. De president benadrukte wel dat zijn troepen "nooit op vreedzame betogers zouden schieten".

Met hulp van Russische militairen kon Tokayev onder meer de controle over de luchthaven van Almaty terugkrijgen. Zondag gingen mensen in Oekraïne de straat op tegen de Russische inmenging in de voormalige Sovjetstaten zoals Kazachstan.

De binnenlandse veiligheidsdienst KNB zegt dat de situatie inmiddels weer stabiel is. De autoriteiten proberen het dagelijks leven weer op gang te krijgen. In Almaty kunnen mensen weer gebruikmaken van het internet, dat sinds woensdag grotendeels ontoegankelijk was. Volgens persbureau AFP rijdt het openbaar vervoer ook weer in de stad.

Aantal doden blijft onzeker

Volgens Tokayev zijn er zestien soldaten gedood bij de protesten. Het is nog onduidelijk hoeveel demonstranten om het leven zijn gekomen. Staatsmedia hadden afgelopen weekend melding gemaakt van 164 doden, maar de autoriteiten trokken later een mededeling over dat dodental in.

In het land met negentien miljoen inwoners brak afgelopen week op grote schaal geweld uit. Betogers bestormden onder meer overheidsgebouwen in Almaty, de grootste stad van het land. De directe aanleiding van de chaos in het Centraal-Aziatische land is de stijging van de prijs voor vloeibaar petroleumgas (lpg). Kazachen gebruiken deze brandstof veel, bijvoorbeeld voor hun auto's.

De stijging van gasprijzen was de druppel die de emmer deed overlopen. Er is al langer veel onvrede in het land over de ongelijke verdeling van welvaart.