West-Afrikaanse landen zullen hun grenzen met Mali sluiten, de diplomatieke banden verbreken en strenge economische sancties opleggen als reactie op het "onaanvaardbare" uitstel van de verkiezingen na een militaire staatsgreep in 2020, verklaarde een regionaal blok van vijftien landen op zondag.

Met nieuwe maatregelen van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) kiezen de landen voor een aanzienlijke verharding van hun standpunt ten opzichte van Mali, waar de overgangsregering nu heeft voorgesteld om pas in december 2025 verkiezingen te houden in plaats van in februari dit jaar zoals oorspronkelijk met het blok was afgesproken.

In een communiqué dat na een spoedtop in de Ghanese hoofdstad Accra werd uitgegeven, noemde ECOWAS het voorgestelde tijdschema voor de terugkeer naar een grondwettelijk bestuur volstrekt onaanvaardbaar. Dit "betekent gewoon dat een onwettige militaire overgangsregering het Malinese volk zal gijzelen", voegde het landenblok eraan toe.

De organisatie heeft besloten om met onmiddellijke ingang aanvullende sancties op te leggen, waaronder de sluiting van de land- en luchtgrenzen tussen de lidladen en Mali, de opschorting van niet-essentiële financiële transacties, de bevriezing van de tegoeden van de Malinese staat bij de handelsbanken van de ECOWAS en het terugroepen van hun ambassadeurs uit de Malinese hoofdstad Bamako.

Mali raakt ook financieel geïsoleerd

Ondertussen heeft de regionale monetaire unie UEMOA alle financiële instellingen onder haar paraplu opgedragen Mali met onmiddellijke ingang te schorsen, waardoor het land geen toegang meer heeft tot de regionale financiële markten.

De Malinese interimregering verklaarde verbaasd te zijn over de besluiten, maar kondigde aan dat zij de grens met de ECOWAS-lidstaten zal sluiten, haar ambassadeurs terug te roepen en zich "het recht voor te behouden haar lidmaatschap van ECOWAS en UEMOA te heroverwegen".

"De regering veroordeelt deze illegale en onwettige sancties met klem", aldus een verklaring die maandagochtend vroeg werd voorgelezen op de staatstelevisie door woordvoerder Abdoulaye Maiga, die ook een oproep deed aan de Malinezen om kalm te blijven..