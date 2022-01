De Braziliaanse president Jair Bolsonaro krijgt het steeds vaker aan de stok met regeringsdiensten over de aanpak van corona. Het hoofd van de Braziliaanse gezondheidsdienst Anvisa vraagt de president om kritiek op de corona-aanpak van de dienst terug te nemen en het leger slaat zijn mening over vaccinaties in de wind.

Brazilië telde zondag in 24 uur 24.382 nieuwe besmettingen met de omikronvariant en 44 personen overleden aan de gevolgen van het virus, liet het ministerie van Volksgezondheid weten.

Er zijn ruim 22 miljoen gevallen geregistreerd sinds het begin van de pandemie, terwijl het officiële dodental is gestegen tot 619.981, onder wie zeker driehonderd kinderen tussen 5 en elf jaar.

Volgens persbureau Reuters staat Brazilië met het aantal doden door corona alleen nog achter de Verenigde Staten en Rusland. Om het aantal nieuwe besmettingen terug te dringen, heeft Anvisa besloten om kinderen van 5 tot elf jaar in te enten met het Pfizer-kindervaccin.

'Wat zijn de belangen van vaccin-maniakken?'

Bolsonaro blijft ongezouten kritiek leveren op de aanpak van Anvisa en zei dat hij niet had gehoord dat kinderen sterven aan het virus. "Wat zit hier achter? Wat zijn de belangen van vaccinmaniakken?" zei hij in een radio-interview.

Het hoofd van Anvisa, gepensioneerd admiraal Antonio Barra Torres, heeft de president in een brief gevraagd om te bewijzen dat er geheime "belangen" achter de beslissing over het vaccin zitten, of anders zijn woorden in te trekken. Het kantoor van de president heeft nog niet gereageerd.

De extreemrechtse Bolsonaro is zelf niet gevaccineerd en uit voortdurend kritiek op de vaccins. Hij beweert dat de injecties bijwerkingen kunnen hebben voor kinderen, maar geeft geen bewijs. Anvisa en andere volksgezondheidsinstanties hebben vastgesteld dat de vaccins veilig zijn voor kinderen vanaf vijf jaar.

Het Braziliaanse leger legde vorige week de opvattingen van de president naast zich neer. Het gaf soldaten opdracht om zich te laten vaccineren, mond-/neusbedekking te dragen en afstand te houden. Het leger maande hen om geen nepnieuws over de pandemie te verspreiden.