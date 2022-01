Bij het ongeluk op een Braziliaans meer waarbij een rotsblok op pleziervaarders viel, is het dodental opgelopen tot tien, zei de politie zondag. Minstens 32 mensen raakten gewond, maar de meesten waren zaterdagavond uit het ziekenhuis ontslagen.

Volg de ontwikkelingen in Brazilië Volgen Meld je aan

Het ongeval gebeurde tussen de steden Sao Jose da Barra en Capitolio, van waaruit de boten waren vertrokken. Op videobeelden was te zien hoe een groep kleine bootjes langzaam in de buurt van de steile rotswand van het meer van Furnas voer, toen er een scheur in de rots ontstond en een enorm stuk op enkele vaartuigen viel.

De lichamen werden voor identificatie naar de stad Passos gebracht. Vanwege de "hoge energie-impact" van de rots op de slachtoffers was het moeilijk om hun identiteit vast te stellen, zei politieman Marcos Pimenta. Hij zei dat één slachtoffer was geïdentificeerd als de 68-jarige Júlio Borges Antunes.

Het meer van Furnas, in 1958 aangelegd voor de bouw van een waterkrachtcentrale, is een populaire toeristische trekpleister in het gebied ongeveer 420 kilometer ten noorden van Sao Paulo.

Ambtenaren denken dat het grote rotsblok kan zijn losgekomen door de hevige regens die onlangs overstromingen in de deelstaat veroorzaakten en bijna 17.000 mensen uit hun huizen dreven.

Het klif staat al eeuwenlang bloot aan afkalving

Volgens Tiago Antonelli van de Braziliaanse Geologische Dienst staat het klif al eeuwenlang bloot aan afkalving; het gesteente is gevoelig voor regen, hitte en kou.

"Dit is een normaal verschijnsel in veel ravijnen, zelfs met rotsen van die grootte. Maar tegenwoordig, met de intensivering van het toerisme, beginnen mensen dichter bij deze plaatsen te komen en deze verschijnselen met hun mobiele telefoons vast te leggen," zei Antonelli.

Geologieprofessor Joana Fontez van de Federale Universiteit van Goiás vindt dat de autoriteiten de plek hadden moeten controleren om ongelukken te voorkomen, vooral in het regenseizoen. De boten hadden op minstens een kilometer afstand moeten blijven van de waterval waar het ongeluk gebeurde, zei ze.