Bij een brand in een flatgebouw in het New Yorkse stadsdeel The Bronx zijn zondag negentien doden gevallen, onder wie negen kinderen. 32 anderen zijn met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, meldt de lokale brandweer. Het vuur is inmiddels gedoofd.

De brand brak uit in de nacht van zaterdag op zondag (lokale tijd) op de derde verdieping van het negentien verdiepingen tellend gebouw dat uit het begin van de jaren zeventig stamt. De deur van het appartement was opengelaten, waardoor het vuur zich kon verspreiden en de rook door het hele gebouw kon opstijgen, aldus de brandweer.

De vuurzee werd bestreden door circa tweehonderd brandweerlieden, die moeite hadden zich toegang te verschaffen tot het appartementencomplex zonder balkons. Volgens sommige lokale media is zeker één persoon die op de vlucht was voor de vlammenzee, uit een raam gesprongen.

De overgrote meerderheid van de slachtoffers van de brand had rook ingeademd, zei brandweercommissaris Dan Nigro. Brandweerlieden die het gebouw binnenstormden, ontdekten slachtoffers op bijna elke verdieping van het gebouw. Velen van hen hadden een hartstilstand gekregen of ernstige ademhalingsproblemen.

Woensdag kwamen bij een grote brand in een rijtjeshuis in het centrum van Philadelphia zeker twaalf mensen om het leven, onder wie acht kinderen.