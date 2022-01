Een Afghaanse baby die tijdens de chaotische evacuatie op het vliegveld in Kaboel in augustus gescheiden raakte van zijn ouders, is na maanden weer herenigd met zijn familie.

De destijds twee maanden oude Sohail werd volgens BBC in augustus door zijn ouders over een hek aan een Amerikaanse soldaat gegeven, om hem te beschermen tegen verdrukking in de mensenmassa. Het vliegveld van Kaboel was toen enorm druk, omdat veel Afghanen het land probeerden te verlaten nadat de Taliban de macht grepen.

Nadat de familie zelf ook binnen waren, konden ze de baby echter niet meer vinden. Zonder de dreumes werden de vader, moeder en hun vier andere kinderen op een evacuatievlucht naar de Verenigde Staten gezet.

Via Afghaanse en internationale media kwam de familie de baby maanden later alsnog op het spoor. Het kind bleek te zijn gevonden door een taxichauffeur die in Kaboel woont. De grootvader van de baby reisde daarop af naar de Afghaanse hoofdstad, maar de taxichauffeur wilde het kind pas afgeven als hij en zijn familie ook naar de VS gevolgen zouden worden.

Na wekenlange onderhandelingen en tussenkomst van enkele leden van de Taliban werd de baby alsnog meegegeven aan zijn grootvader. De ouders werden via videoverbinding op de hoogte gesteld. Zij hopen dat hun kind snel naar de Verenigde Staten kan reizen om met het gezin herenigd te worden.

In oktober werd ook al een Afghaanse baby herenigd met zijn ouders, nadat die tijdens de chaotische evacuatie vanuit Kaboel van elkaar gescheiden waren geraakt.