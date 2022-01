Na de ernstige onrust in Kazachstan zijn ruim vijfduizend personen aangehouden, heeft het Kazachse ministerie van Binnenlandse Zaken zondagochtend bekendgemaakt. De justitiële autoriteiten zouden een onderzoek naar de gearresteerden hebben geopend.

Ze worden verdacht van onder meer vernieling van meer dan honderd winkelcentra en bankgebouwen, aldus het ministerie. Tijdens de rellen zouden ook meer dan vierhonderd voertuigen, waaronder veel politiewagens, zijn gesloopt.

De autoriteiten zeggen dat ze ondertussen het gewone leven weer op gang proberen te brengen. Het ministerie van Economische Zaken heeft volgens het Russische persbureau TASS zondag gezegd dat de levering van basisvoedsel aan afgelegen gebieden is veiliggesteld. Ook de levering van brandstof en gas zou weer op gang komen.

In Kazachstan braken afgelopen week grootschalige rellen uit nadat de regering de brandstofprijzen had verhoogd. Betogers bestormden overheidsgebouwen in Almaty, de grootste stad van het land.

De Kazachse president Kassym-Jomart Tokayev zei vrijdagochtend in een televisietoespraak dat hij het leger opdracht heeft gegeven om zonder waarschuwing te schieten als de ongeregeldheden zouden aanhouden.

Hij maakte duidelijk niet met de demonstranten te zullen onderhandelen en zei dat wie zich niet overgeeft "vernietigd zal worden". Volgens Tokayev werd de stad Almaty bedreigd door "twintigduizend bandieten". Hoeveel slachtoffers sindsdien zijn gevallen, is onbekend.