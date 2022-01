De Europese Unie zal de komende maanden wetgeving opstellen om technologiebedrijven te verplichten meer te doen om seksueel misbruik van kinderen aan te pakken. De huidige regeling op basis van vrijwilligheid zal worden aangescherpt, zei een topambtenaar in een interview.

EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson vertelde de Duitse krant Welt am Sonntag dat internetproviders en sociale-mediabedrijven in 2020 22 miljoen overtredingen in verband met seksueel misbruik van kinderen hadden gemeld, tegenover 17 miljoen in 2019.

Maar dat is volgens haar slechts een fractie van het werkelijke aantal. "Ik zal in de komende maanden wetgeving voorstellen die bedrijven verplicht seksueel misbruik van kinderen op te sporen, te melden en te verwijderen," zo werd Johansson geciteerd. "Een melding op vrijwillige basis is dan niet langer toereikend."

Socialemedia-netwerken en mail- en messengerdiensten zoals Facebook en Google mogen volgens de huidige EU-regels zelf bepalen om al dan niet achter overtredingen aan te gaan.

Johansson pleit voor een betere coördinatie van de strijd tegen misbruik van minderjarigen en voor de oprichting van een gespecialiseerd Europees centrum voor betere preventie, rechtshandhaving en slachtofferhulp.