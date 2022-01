Mexico telt officieel 300.000 overleden coronapatiënten, maar in het land wordt weinig getest en dus is het dodental in werkelijkheid waarschijnlijk hoger. Op basis van overlijdensaktes schat de regering dat bijna 460.000 mensen in Mexico aan COVID-19 zijn overleden, meldt persbureau AP. Het land ontving zaterdag 2,7 miljoen doses coronavaccins van de Amerikaanse producent Moderna.

Volg de ontwikkelingen in Mexico Volgen Meld je aan

Mexicaanse autoriteiten waren blij met de lading vaccins die aankwam op de luchthaven van Toluca, iets ten westen van Mexico-Stad. Ze zeggen dat de vaccins worden gebruikt voor het inenten van leerkrachten.

Ruim 2,7 miljoen onderwijzers in Mexico kregen in april en mei 2021 hun eerste coronaprik. Het merendeel kreeg het Chinese CanSino-vaccin waarvan één dosis genoeg zou zijn. De werkzaamheid van dit vaccin lijkt na verloop van tijd echter af te nemen.

Mexico heeft tot nu toe meer dan 200 miljoen doses vaccins ontvangen en probeert het fysieke onderwijs op alle niveaus weer op gang te brengen.

Onderwijsminister Delfina Gómez zei dankbaar te zijn voor de donatie "die ongetwijfeld meer jongens, meisjes en jongeren zal helpen om met meer zekerheid en vertrouwen naar de klas te komen".