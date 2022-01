Minstens vijf mensen zijn zaterdag om het leven gekomen en nog eens negen mensen ernstig gewond geraakt door de instorting van een rotswand langs een groot stuwmeer in Brazilië, aldus de lokale brandweer.

Duikers zijn nog aan het zoeken naar twintig toeristen en dagjesmensen die als vermist zijn opgegeven. De slachtoffers zaten in bootjes die onder een klif doorvoeren en door het vallende gesteente werden bedolven.

Ook raakten mensen gewond door de metershoge golven die de instorting van de rotswand veroorzaakte.

De ernstig gewonden zijn in medische centra in het plaatsje Passos opgenomen. Er zijn volgens de lokale brandweer ook meer dan twintig mensen lichtgewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde zaterdag op een stuwmeer in de staat Minas Gerais, ruim 300 kilometer ten noordwesten van Rio de Janeiro. Sinds het gereedkomen van de stuwdam in 1963 trekken de wateren in deze streek toeristen.

Oorzaak van de ramp is nog onduidelijk

Plaatselijke media tonen beelden van de vallende rots. Onder het afgebroken gesteente voeren drie bootjes vol met mensen die zich in het toeristische gebied in de gemeente Capitólio op het water vermaakten.

Het is nog onduidelijk waarom het gesteente plotseling losraakte van de klif. Wel tonen beelden dat de rots boven op zeker twee bootjes terechtkwam. De golven die de instorting veroorzaakte in het meer, hebben ook andere kleine vaartuigen in problemen gebracht.