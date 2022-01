In de aanloop naar de twintigste verjaardag van de omstreden gevangenis Guantánamo Bay op Cuba heeft mensenrechtenorganisatie Amnesty International de Amerikaanse president Joe Biden om sluiting gevraagd.

"Het kamp staat voor willekeur, onrechtvaardigheid en marteling", zei Sumit Bhattacharyya van Amnesty in de Amerikaanse hoofdstad Washington tegen persbureau DPA.

Hij dringt vanwege de verjaardag - de eerste gevangenen werden daar op 11 januari 2002 ingesloten - verder aan om de betrokkenen bij martelingen in het kamp te berechten.

Het kamp telt nu nog 39 gedetineerden. Het werd opgericht tijdens het presidentschap van George W. Bush om verdachte islamitische terroristen zonder proces vast te houden na de aanslagen van 11 september 2001.

Biden heeft eerder gezegd de omstreden gevangenis voor het einde van zijn presidentschap te sluiten.

In enkele Duitse steden, zoals in Berlijn, Bremen, Leipzig en Dresden, is zaterdag gedemonstreerd tegen het openhouden van de gevangenis.