Tientallen doden, duizenden arrestaties en de bestorming van overheidsgebouwen: deze week explodeerde de situatie in Kazachstan. Maar waarom zijn de Kazachen woedend? En wat gaat er nu gebeuren? Vijf vragen over de situatie in het Centraal-Aziatische land.

1. Waar ligt Kazachstan ook alweer en wie hebben het er voor het zeggen?

De Republiek Kazachstan ligt in Centraal-Azië, maar officieel ligt een klein stukje ten westen van de rivier de Oeral nog op het Europese continent. Het land is in oppervlakte het op acht na grootste land ter wereld. Toch heeft het met ruim achttien miljoen inwoners niet veel meer inwoners dan Nederland (dat in oppervlakte 65 keer kleiner is).

Lange tijd maakte Kazachstan deel uit van de Sovjet-Unie. In 1991, tien dagen voor de val van de Sovjet-Unie, verklaarde het land zich onafhankelijk.

Tot woensdag werd het land geleid door president Kassym-Jomart Tokayev, wiens regering deze week aftrad als gevolg van de chaos. Tokayevs regering werd echter stevig beïnvloed door oud-president Nursultan Nazarbayev, die na zijn aftreden in 2019 voorzitter van de nationale veiligheidsraad werd.

2. Waarom zijn de Kazachen zo boos?

Als directe aanleiding van de chaos in het Centraal-Aziatische land wordt de stijging van de prijs voor vloeibaar petroleumgas (lpg) genoemd. Kazachen gebruiken deze brandstof veel, bijvoorbeeld voor hun auto's.

Die stijging van gasprijzen was de druppel die de emmer deed overlopen. Er is al langer veel onvrede in het land over de ongelijke verdeling van welvaart.

Niet voor niets begonnen de protesten in het westen van Kazachstan, waar het grootste gedeelte van de olie wordt gewonnen. De winning van olie, maar ook van andere belangrijke delfstoffen zoals uranium, maakt Kazachstan tot een van de rijkste landen in Centraal-Azië.

Maar de inwoners van de regio's waar olie wordt gewonnen merken daar zelf weinig van. Die onvrede explodeerde toen vorige week de gasprijzen ook nog eens bijna twee keer zo duur werden. Duizenden mensen gingen de straat op.

3. Hoe reageerden de autoriteiten?

De protesten verspreidden zich al snel naar de rest van het land. Vooral in de grootste stad Almaty (niet te verwarren met hoofdstad Nur-Sultan) liep het flink uit de hand.

Waar demonstraties normaal gesproken met groot gemak worden neergeslagen, hadden de autoriteiten woensdag moeite met de omvang van de protesten. Hierdoor konden de demonstranten enkele overheidsgebouwen bestormen en vliegvelden innemen. Het gemeentehuis van Almaty en de presidentswoning werden in brand gestoken. Dit was voor president Tokayev de reden om de noodtoestand in Almaty en de olierijke regio's uit te roepen.

De autoriteiten grepen vervolgens hard in. De politie schoot op demonstranten en gebruikte traangas om hen uit elkaar te drijven. In totaal kwamen enkele tientallen mensen om het leven, onder wie zeker twaalf agenten. Ook werden er duizenden mensen gearresteerd.

Na de escalatie op woensdag besloot de Kazachse regering onder leiding van Tokayev om ontslag te nemen. Ook werd Nazarbayev ontslagen als voorzitter van de veiligheidsraad en werden de gasprijzen weer verlaagd.

4. Wat gaat er nu gebeuren en welke rol speelt Rusland?

Hoewel het ontslag van de regering precies is wat de demonstranten wilden, is het nog maar de vraag of er nu veel gaat veranderen. Op verzoek van Tokayev werd donderdag een vredesmissie van het militaire bondgenootschap CSTO naar Kazachstan gestuurd. Dit bondgenootschap, dat wordt geleid door Rusland, wordt gezien als de tegenhanger van de NAVO.

De aanwezigheid van Rusland in Kazachstan is volgens Michael Kemper, hoogleraar Oost-Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam, zorgwekkend. "Je haalt niet zomaar Rusland binnen", zei hij eerder deze week tegen NU.nl. "Russische vredestroepen die het land nu binnenkomen, gaan nauwelijks meer weg."

Volgens hem maakt het niet uit wat de Russen precies komen doen. "Ze hebben zich al afhankelijk van Moskou gemaakt, nog meer dan Tokayev al was."

Tokayevs regering werd bovendien stevig beïnvloed door zijn voorganger Nazarbayev, die wordt gezien als bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin. Nazarbayev regeerde als dictator en leek in politiek opzicht sterk op zijn Sovjet-voorgangers.

De loyaliteit van Tokayev aan zijn voorganger blijkt wel uit de veelzeggende naamswijziging van de hoofdstad. Toen Tokayev in 2019 aan de macht kwam, besloot hij zijn voorganger te eren door hoofdstad Astana om te dopen tot Nur-Sultan: letterlijk de voornaam van Nazarbayev.

5. Waarom is deze crisis ook voor de rest van de wereld relevant?

De Kazachse crisis klinkt ver weg, maar raakt ook de rest van de wereld. Al jaren voert Kazachstan de lijst met grootste uraniumproducenten aan en het is een belangrijke speler in de olie-industrie. Beleggers en handelaren reageerden daarom nerveus op de ontwikkelingen in het land, schreef NRC vrijdag. De prijzen van uranium en olie schoten donderdag al omhoog.

Bovendien heeft Kazachstan een bijzonder strategische ligging: tussen Europa, Rusland en China in. Het land is daarom ook een belangrijke schakel in de Nieuwe Zijderoute die China ambieert. En ook Vladimir Poetin zal de crisis vooral zien als kans om zijn invloed op de regio te vergroten. Kortom: de belangen rondom Kazachstan zijn groot.