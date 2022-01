De autoriteiten in Kazachstan hebben het voormalige hoofd van de binnenlandse veiligheidsdienst KNB opgepakt. De dienst maakte bekend dat oud-chef en voormalig premier Karim Masimov wordt verdacht van hoogverraad.

Masimov werd afgelopen week ontslagen door de Kazachse president Kassym-Jomart Tokayev, die probeert het hoofd te bieden aan grootschalige onrust in zijn grondstofrijke land. De topman van de veiligheidsdienst stond bekend als bondgenoot van de nog altijd invloedrijke vorige president Nursultan Nazarbayev.

In Kazachstan braken afgelopen week stevige rellen uit nadat de regering de brandstofprijzen had verhoogd. Betogers bestormden overheidsgebouwen in Almaty, de grootste stad van het land. Tokayev heeft gezegd dat de stad is aangevallen door "twintigduizend bandieten", die een duidelijk plan van aanpak hadden en klaar waren voor de strijd.

Het is onduidelijk waarom Masimov nu is vastgezet, maar volgens sommige waarnemers gaat achter de onrust mogelijk een machtsstrijd binnen de politieke elite schuil. Tokayev heeft recentelijk meer bondgenoten van zijn voorganger Nazarbayev die nog topposities hadden binnen de overheid, opzijgeschoven.

De Kazachse regering heeft inmiddels versterking gekregen uit het buitenland. Russische militairen hebben de controle over het vliegveld van Almaty overgenomen. Een BBC-journalist die Almaty vrijdag bezocht vergeleek de situatie in de stad met "iets uit een apocalyptische film". Winkels en overheidsgebouwen zijn geplunderd en in brand gestoken. Militairen en agenten bewaken belangrijke locaties.