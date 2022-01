Het Amerikaanse veilinghuis Guernsey's heeft een veiling van de sleutel van een cel waar Nelson Mandela in heeft vastgezeten, uitgesteld. Het veilinghuis zegt dat Zuid-Afrikaanse autoriteiten eerst onderzoek willen doen. Deze autoriteiten gaan over het behoud van cultureel erfgoed.

Vorige maand leidde de bekendmaking van de veiling tot verontwaardigde reacties in Zuid-Afrika. Het land noemde het onbegrijpelijk dat het veilinghuis meewerkt aan de verkoop van het historische voorwerp.

De sleutel is van de gevangeniscel op Robbeneiland, waar Mandela jarenlang is vastgehouden. Het zou het pronkstuk moeten zijn van een veiling op 28 januari. Het voorwerp wordt verkocht door een voormalig gevangenisbewaker, Christo Brand.

Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Cultuur vindt dat de sleutel vanwege de historische waarde naar Zuid-Afrika moet worden gebracht.

Opbrengst zou voor herdenkingstuin zijn

Volgens de topman van het veilinghuis heeft een van de dochters van Mandela haar goedkeuring gegeven voor de veiling. De opbrengst zou gebruikt voor het aanleggen van een herdenkingstuin in het Zuid-Afrikaanse dorpje Qunu, waar Mandela begraven ligt.

Mandela wordt in Zuid-Afrika gezien als nationale held. Hij verzette zich als activist tegen het apartheidsregime in zijn land, waar aan rassenscheiding werd gedaan. De oudpresident overleed in 2013 op 95-jarige leeftijd.