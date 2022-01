Meer dan driehonderd gewapende bandieten op motorfietsen hebben deze week acht dorpen in het lokale bestuursgebied Zamfara in Nigeria bestormd en zijn begonnen te schieten, vertellen bewoners aan persbureau Reuters. Zeker dertig mensen zijn daarbij om het leven gekomen.

Volgens een inwoner die de aanvallen ontvluchtte, staken de gewapende mannen veel huizen en winkels in brand. "De dorpen Kurfa en Rafin Gero worden al twee dagen belegerd zonder veiligheidstroepen", zegt Makeri.

Sinds 2020 is er in het noordwesten van Nigeria een sterke toename van ontvoeringen en andere geweldsmisdrijven, waaronder meerdere aanslagen. De regering worstelt al langere tijd om de openbare orde in de regio te handhaven, en dat tijdens een haperende economie.

De staat Zamfara is een van de staten die het zwaarst zijn getroffen door geweld en heeft sinds begin september te maken met een telecomblokkade. Die is volgens de autoriteiten opgelegd om de coördinatie tussen de bandieten te verstoren en om de strijdkrachten te helpen ze aan te pakken.

De telecomblokkade heeft ook een nadeel. Maar weinig mensen weten wat er in Zamfara aan de hand is doordat de autoriteiten geen informatie verstrekken. Een woordvoerder van de gouverneur van Zamfara vertelde Reuters dat de schutters zijn onderschept door het leger. Hij weigerde verdere details te geven.