De drie witte Amerikanen die in november vorig jaar schuldig werden bevonden aan de moord op de zwarte Amerikaan Ahmaud Arbery zijn vrijdag veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De drie zaten met hun pick-uptrucks minutenlang achter Arbery aan, die aan het hardlopen was in hun wijk. Het drietal dacht dat Arbery een vluchtende inbreker was, waardoor er volgens de aanklagers sprake was van een racistisch motief.

De gewelddadige dood van de 25-jarige Arbery in 2020 leidde tot veel ophef, nadat beelden ervan op sociale media waren verschenen.

De 35-jarige schutter Travis McMichael en zijn vader Gregory McMichael (66) maken geen kans op vervroegde vrijlating, zo oordeelde de rechter in de Amerikaanse staat Georgia. Hun 52-jarige buurman William Bryan zal minimaal dertig jaar in de gevangenis moeten verblijven voordat hij kans maakt op vrijlating.

"Ze gingen achter mijn zoon aan, omdat ze hem niet in hun wijk wilden hebben", aldus de moeder van Arbery, Wanda Cooper-Jones. "Toen ze hem niet konden afschrikken of intimideren, hebben ze hem vermoord", zo verklaarde ze vrijdag tegenover de rechtbank.

De moord op Arbery was olie op het vuur voor betogers tegen politiegeweld en racisme. Zijn naam werd vaak aangehaald bij protesten na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, die stierf tijdens zijn arrestatie door een witte agent.

De advocaat van de familie van Arbery noemde de moord vorig jaar een "moderne lynchpartij".