De Kazachse president Kassym-Jomart Tokayev zei vrijdagochtend in een televisietoespraak dat hij het leger opdracht heeft gegeven om zonder waarschuwing gericht op demonstranten te schieten als de ongeregeldheden in zijn land aanhouden.

Hij zei daarnaast niet met de demonstranten te zullen onderhandelen en dat degenen die zich niet overgeven, "vernietigd" zullen worden. Volgens Tokayev wordt Almaty bedreigd door "twintigduizend bandieten".

De president zei ook dat de eerste Russische "vredestroepen" waarom hij had gevraagd, zijn aangekomen in zijn land. Hij bedankte de Russische president Vladimir Poetin hiervoor. De militairen moeten onder meer strategische objecten beveiligen en de Kazachse regering helpen de orde te handhaven. Vrijdag namen de Russische militairen meteen het vliegveld van de grootste Kazachse stad Almaty in.

In totaal stuurt Poetin 2.500 militairen naar Kazachstan. Deze troepen maken deel uit van het door Rusland geleide militaire bondgenootschap CSTO, een tegenhanger van de NAVO.

Geweld in Almaty houdt aan

Ondanks de waarschuwingen van Tokayev houdt het geweld in Kazachstan aan. Volgens het Russische persbureau TASS werd donderdag tot diep in de nacht geschoten in het centrum van Almaty en is het gebouw van een televisiezender in brand gestoken. Ook op vrijdagochtend melden journalisten dat er in de stad gevochten wordt. Eerder op vrijdag zei Tokayev dat de orde in Kazachstan weer was hersteld.

Volgens de officiële cijfers zijn 26 demonstranten, die door de autoriteiten "gewapende criminelen" worden genoemd, om het leven gebracht. Donderdag meldde een woordvoerder van de politie al dat "tientallen aanvallers zijn geëlimineerd" toen actievoerders probeerden overheidsgebouwen te betreden. Meer dan drieduizend betogers zijn opgepakt.

Verder zijn volgens de Kazachse staatstelevisie zeker 18 politieagenten en leden van de nationale garde om het leven gekomen bij de protesten en zijn 748 anderen gewond geraakt.

De protesten in Kazachstan braken uit nadat de prijs voor lpg begin dit jaar was verdubbeld. Tokayev heeft de prijsverhoging teruggedraaid, maar de demonstranten gingen door en keerden zich steeds meer tegen de gevestigde politieke orde.