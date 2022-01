Een brief van een in Duitsland gestationeerde soldaat aan zijn moeder in de Verenigde Staten is na 76 jaar eindelijk bezorgd. Omdat de moeder en de soldaat inmiddels allebei overleden zijn, werd de brief afgeleverd bij zijn weduwe.

De destijds 22-jarige sergeant John Gonsalves schreef in december 1945, kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog, in Duitsland een brief aan zijn moeder in de staat Massachusetts.

De brief kwam wel aan in de Verenigde Staten, maar raakte volgens lokale media zoek bij een postsorteerbedrijf. Toen de brief weer opdook, stelde de Amerikaanse postbezorgingsdienst USPS alles in het werk om die alsnog te bezorgen bij de nabestaanden van de soldaat.

De moeder van Gonsalves is al enige tijd overleden. De soldaat zelf is in 2015 overleden. De brief werd daarom bezorgd bij de inmiddels 89-jarige weduwe van Gonsalves, die hij vijf jaar na de oorlog heeft leren kennen.

In de brief drukt Gonsalves zijn moeder op het hart dat het goed met hem gaat. Wel klaagt hij over het slechte eten dat de Amerikaanse soldaten in Duitsland voorgeschoteld kregen.