Twee journalisten zijn donderdag in Haïti om het leven gebracht toen zij op het punt stonden om een bendeleider te interviewen. Volgens de politie en lokale media zou het tweetal door bendeleden van een rivaliserende groepering zijn neergeschoten. Een derde journalist wist te ontkomen.

Een van de omgebrachte journalisten werkte voor de Canadese radiozender Ecoute FM. Een leidinggevende van die zender omschrijft de schietpartij als "crimineel en barbaars". Het geweld van gewapende bendes verspreidt zich momenteel in hoofdstad Port-au-Prince. In de wijk waar de journalisten aan het werk waren, wordt de laatste tijd door rivaliserende groeperingen gestreden om de macht.

Er heerst al langer veel onrust in Haïti als gevolg van onder meer armoede, natuurrampen en bendegeweld. Er is al twee jaar geen functionerend parlement. Sinds de moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse in juli is de crisis in het land alleen maar groter geworden. Het onderbezette politieapparaat heeft al sinds maart vorig jaar niet meer hardhandig opgetreden tegen de bendes.

Maandag vertelde de Haïtiaanse premier Ariel Henry in een interview met het Franse persbureau AFP nog dat hij zaterdag een aanslag op zijn leven heeft overleefd. Daarbij zou volgens lokale media één persoon om het leven zijn gekomen en zouden twee mensen gewond zijn geraakt.