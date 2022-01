De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris was vorig jaar tijdens de bestorming van het Capitool in het hoofdkantoor van het Democratisch Nationaal Comité (DNC) in Washington. Daar werd op dat moment een pijpbom ontdekt, vertellen ingewijden aan de Amerikaanse nieuwssite Politico.

De bom werd onschadelijk gemaakt en veroorzaakte geen schade. Het was tot nu toe niet bekend dat Harris zich zo dicht bij het explosief bevond.

Zowel bij het DNC, als bij het Republikeins Nationaal Comité (RNC) werd een verdacht pakketje gevonden. Dat gebeurde op de dag dat het Capitool werd bestormd door aanhangers van toenmalig president Donald Trump.

De FBI is al een jaar op zoek naar een verdachte die de bommen zou hebben geplaatst. Er is een verdachte te zien op videobeelden, die recentelijk opnieuw zijn verspreid. De explosieven werden vermoedelijk de avond voor de Capitoolbestorming geplaatst.

De hoofdkantoren van beide partijcomités bevinden zich niet ver van het Amerikaanse parlement. Als de bommen waren ontploft, had dat volgens de FBI voor "dodelijke slachtoffers" kunnen zorgen. Harris werd zeven minuten nadat de pijpbom gevonden was uit het gebouw geëvacueerd.

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.