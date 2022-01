De VN-Veiligheidsraad heeft maandag overleg over een hypersonische raket die Noord-Korea woensdag lanceerde. Op verzoek van de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië komt de raad bijeen. Ook Ierland en Albanië, een nieuw lid van de raad, hebben om een vergadering gevraagd.

Diplomaten melden dat er hoogstwaarschijnlijk "geen gezamenlijke verklaring" komt. Eerder bleef een veroordeling door de VN-Veiligheidsraad uit omdat China en Rusland dwarslagen. In 2017 bereikte de raad een zeldzaam akkoord, waarna Noord-Korea sancties kreeg opgelegd vanwege kern- en rakettesten.

Noord-Korea meldde donderdag dat een hypersonische raket een doel op 700 kilometer afstand foutloos raakte. Het projectiel kwam neer in de Japanse zee.

Dergelijke raketten zijn zeer snel, vijf keer sneller dan geluid. Bestaande afweersystemen kunnen ze door de snelheid niet of nauwelijks onderscheppen. Maar de raketten hebben een minder ver bereik dan zogenoemde ballistische raketten en ze vallen nog niet onder een VN-verbod. De organisatie heeft ballistische raketten wel verboden. Noord-Korea claimt het recht te hebben hypersonische raketten te testen.

