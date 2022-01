De Amerikaanse president Joe Biden stond donderdag uitgebreid stil bij de bestorming van het Capitool van exact een jaar geleden. Hij haalde daarbij hard uit naar zijn voorganger Donald Trump. "De verslagen president deed niets, terwijl het Capitool bestormd werd en creëerde daarna een web van leugens. Hij stelde zijn gekrenkte ego boven onze democratie", sneerde Biden.

Volgens de Democraat wilden de relschoppers de Amerikaanse grondwet ondermijnen en deed Trump niets om ze te stoppen. Biden verweet Trump ook dat hij "televisie bleef kijken", terwijl het pand werd gesloopt en vindt dat zijn voorganger de menigte aanmoedigde.

"We voeren momenteel een gevecht voor de Amerikaanse ziel", zo citeerde Biden zijn eigen verkiezingsslogan uit 2020. Hij nam herhaaldelijk afstand van de gebeurtenissen van vorig jaar en hoopt dat Amerikanen nooit meer geconfronteerd worden met een dergelijk incident.

Volgens hem had de menigte niets te maken met de kernwaarden van de Amerikaanse samenleving. "Trump en zijn Republikeinse achterban hielden een mes tegen de keel van onze democratie."

Het zal volgens de president nog jaren duren voordat zijn land is hersteld van de bestorming van het parlementsgebouw in Washington. Zo vermoedt Biden dat "de leugens van Trump" nog altijd verspreid worden en tot op de dag van vandaag tot woede en verdriet leiden. "Je kunt niet alleen van ons land houden als jouw presidentskandidaat wint", vervolgde hij.

Trump reageerde kort na het einde van de speech van Biden met de boodschap dat de huidige president "het land wil verdelen". Volgens hem is de toespraak slechts "politiek theater".

165 Zo belemmert Trump het onderzoek naar de Capitool-bestorming

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.