Het kindhuwelijk is voortaan verboden in de Filipijnen. Op overtreding van deze nieuwe wet staat een celstraf tot twaalf jaar. In het Aziatische land treedt doorgaans een op de zes meisjes voor hun achttiende verjaardag in het huwelijk.

De celstraf kan ook worden opgelegd aan mensen die met een minderjarige partner samenwonen en betrokken zijn bij de totstandkoming van een kindhuwelijk.

De door president Rodrigo Duterte ondertekende wet is donderdag gepubliceerd. Daarin staat dat het kindhuwelijk een vorm van kindermishandeling is. De nieuwe wet is volgens de regering in lijn met internationale verdragen over de rechten van vrouwen en kinderen.

De Filipijnen staan volgens hulporganisatie Plan International op de twaalfde plek van landen waar de meeste kindhuwelijken plaatsvinden. Vooral in Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara en Zuid-Aziatische landen trouwen minderjarigen. Het aantal kindhuwelijken wereldwijd lijkt af te nemen.

