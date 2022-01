De Kazachse politie heeft donderdagochtend schoten gelost op betogers die overheidsgebouwen bestormden in Almaty. Een woordvoerder van de politie zegt tegen nationale media dat hierbij "tientallen aanvallers zijn geëlimineerd". Zeker twaalf agenten zijn om het leven gekomen bij de rellen.

"Hun identiteit wordt nu vastgesteld", aldus de woordvoerder tegen nieuwszender Khabar 24. Het is onduidelijk of deze aanvallers zijn doodgeschoten of opgepakt.

Volgens de politie probeerden de betogers overheidsgebouwen en politiebureaus over te nemen. Nog eens 400 demonstranten zijn opgenomen in het ziekenhuis, 62 van hen zouden er slecht aan toe zijn.

Het is de derde dag van grootschalige protesten in Kazachstan. Getuigen van Reuters hoorden donderdagochtend ook schoten op het grootste plein in Almaty, de grootste stad van het land. Daar zouden militairen slaags zijn geraakt met demonstranten. In het hele land is het internet afgesloten en banken zijn uit voorzorg gesloten.

De hevige protesten in Kazachstan begonnen vanwege een, inmiddels ingetrokken, verdubbeling van de gasprijs. President Kassym-Jomart Tokayev kondigde de noodtoestand af en schakelde de hulp in van een door Rusland geleid militair bondgenootschap (CSTO). Donderdag komen de eerste Russische veiligheidstroepen aan in het land.

Vliegveld weer onder controle van regering

Demonstranten slaagden er woensdag gedurende enige tijd in het vliegveld van Almaty in bezit te nemen. Inmiddels hebben de autoriteiten de macht over het vliegveld weer terug, maar luchtvaartmaatschappijen in de regio hebben uit voorzorg besloten voorlopig niet naar de stad te vliegen. Een woordvoerder van Flydubai meldt dat vluchten donderdag zijn geannuleerd vanwege "de situatie ter plaatse".

Er zijn in Kazachstan de afgelopen dagen honderden arrestaties verricht. Bij de protesten zijn 8 agenten en leden van de Nationale Garde omgekomen, 317 anderen raakten gewond. Ook onder de demonstranten zijn er doden en gewonden gevallen, maar het is niet duidelijk hoeveel.

