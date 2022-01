Het door Rusland geleide militaire bondgenootschap CSTO schiet de Kazachse president Kassym-Jomart Tokayev te hulp met militaire steun. In Kazachstan vinden sinds een aantal dagen hevige rellen en demonstraties plaats. Tokayev had zijn buurlanden om hulp gevraagd tegen "de terroristische dreiging" van de demonstranten.

Naast Rusland zitten ook Armenië, Kirgizië, Tadzjikistan en Belarus in het CSTO. Voorzitter en premier van Armenië Nikol Pashinyan liet weten dat "voor beperkte tijd vredestroepen" naar Kazachstan worden gestuurd. Het is onduidelijk om hoeveel militairen het gaat.

De Kazachse president sprak woensdag onder meer met zijn Russische collega Vladimir Poetin over de uit de hand gelopen situatie in zijn land.

Ook donderdag zijn het leger en demonstranten slaags geraakt in de grootste stad Almaty. Hierbij is volgens persbureau Reuters ook geschoten op betogers. Eerder namen demonstranten al het vliegveld van die stad over.

De rellen begonnen in de uitgestrekte voormalig Sovjetstraat na een inmiddels ingetrokken verdubbeling van de gasprijs. De onlusten breiden zich uit en de president heeft keihard optreden beloofd. Het leger is ingeschakeld en de noodtoestand geldt voor het hele land. Er zijn al honderden arrestaties verricht.

Niet alleen onder betogers zijn doden en gewonden gevallen; acht agenten en leden van de Nationale Garde zijn omgekomen en 317 raakten gewond, meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken. De woede richt zich onder meer op overheidsgebouwen.

