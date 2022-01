Lawrence Brooks, de oudste nog levende Amerikaanse veteraan die in de Tweede Wereldoorlog diende, is woensdag op 112-jarige leeftijd overleden in New Orleans. Dat heeft het National WWII Museum bekendgemaakt.

Brooks, een zwarte Amerikaan, werd op 31-jarige leeftijd opgeroepen door het Amerikaanse leger en bracht de Tweede Wereldoorlog door bij het overwegend zwarte 91e geniebataljon. Hij was gestationeerd in Australië, Nieuw-Guinea en de Filippijnen.

Ingedeeld bij het servicepersoneel maakte Brooks schoon en kookte hij voor drie witte officieren. Hij bereikte de rang van soldaat der eerste klasse, Daarna keerde hij terug naar huis "om zijn gemeenschap en kerk te dienen", zegt Stephen Watson van het museum.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het Amerikaanse leger nog gesegregeerd naar ras. "Ik werd in Australië zoveel beter behandeld dan door mijn eigen witte mensen. Dat verbaasde mij wel", zei Brooks eerder.

Van de 16 miljoen Amerikaanse veteranen die in de Tweede Wereldoorlog vochten, waren er in 2021 volgens het Department of Veterans' Affairs nog ongeveer 240.000 in leven. Volgens het museum bleef Brooks trots op zijn militaire dienst, maar hij dacht met gemengde gevoelens terug aan die tijd. "Ik had goede tijden, en ik had slechte tijden", zei hij ooit.

