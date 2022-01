Bij protesten tegen de verhoging van energieprijzen in Kazachstan hebben demonstranten het vliegveld van Almaty ingenomen. Bij de demonstraties, die al dagen aan de gang zijn, zijn doden en gewonden gevallen.

Dat heeft president Kassym-Jomart Tokayev bekendgemaakt zonder daarbij aantallen te noemen. Hij heeft de noodtoestand uitgeroepen in Almaty en delen van het olierijke westen van het land. Het internet is grotendeels afgesloten en er zijn honderden arrestaties verricht.

Tokayev riep op televisie op tot kalmte, maar het protest breidt zich over het land uit. Op het vliegveld van Almaty zijn voorlopig alle vluchten geannuleerd.

Ook werd een overheidsgebouw in de grootste stad van Kazachstan bestormd en in brand gestoken. Betogers staken ook een woning van de president in brand. Tokayev heeft het gerucht dat hij het land zal verlaten de kop ingedrukt.

Protesten zijn zeldzaam in de uitgestrekte voormalige Sovjetstaat, die groter dan West-Europa is. De verdubbeling van de prijs van lpg is weliswaar teruggedraaid, maar de geest lijkt uit de fles.

Traangras en flitsgranaten

De politie probeert met traangas en flitsgranaten de protesten neer te slaan. De president waarschuwde dat de veiligheidstroepen steviger gaan optreden en dat overtreders "zo hard mogelijk" worden bestraft. Onbevestigde berichten reppen over honderden gewonden.

De onvrede richt zich ook op Tokayevs nog altijd machtige voorganger Nursultan Nazarbayev. Een standbeeld van hem zou omver zijn getrokken.

De regering van het autoritair bestuurde land is afgetreden. Vicepremier Alikhan Smailov en de demissionaire ministers blijven hun taken uitvoeren tot er een nieuwe regering is.

Rusland zegt te hopen dat de situatie snel normaliseert. De Europese Unie riep op tot terughoudendheid en de-escalatie.