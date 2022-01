Emmanuel Macron is van plan zich kandidaat te stellen voor een tweede termijn als president van Frankrijk. De 44-jarige centrumrechtse politicus zegt tegen de krant Le Parisien dat zijn besluit nog niet definitief is.

Macron, die sinds mei 2017 staatshoofd is, kijkt de toestand rond de coronapandemie, zijn persoonlijke omstandigheden en de politieke situatie nog even aan.

Als hij de stap gaat zetten, neemt Macron het op tegen onder anderen Valérie Pécresse van Les Républicains. Marine Le Pen van Rassemblement National en Éric Zemmour van Reconquête (Herovering), die is veroordeeld voor het aanzetten tot rassenhaat, ambiëren het hoogste ambt ook. De Fransen gaan in april naar de stembus.

Macron zei in het vraaggesprek dat de regering ondanks het toenemende aantal coronabesmettingen vooralsnog geen nieuwe maatregelen neemt. Het land registreerde in het laatste etmaal 271.686 positieve tests.

Het Franse parlement stemt binnenkort naar verwachting in met een wet die een vaccinatiebewijs vanaf halverwege januari verplicht voor restaurant- en cafébezoek, evenementen en het openbaar vervoer over langere afstanden. Macron zegt ongevaccineerden "te willen pesten door hun toegang tot activiteiten zo veel mogelijk te beperken". "Dat is de strategie", aldus de president.