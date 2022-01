Een recordaantal van ruim 28.000 migranten is vorig jaar het Kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk overgestoken. Dat meldt het Franse persbureau AFP op basis van een analyse van overheidsgegevens.

Zeker 28.395 personen bereikten in 2021 zo het VK, een verdrievoudiging ten opzichte van 2020.

De toename is deels te verklaren doordat mensensmokkelaars grotere boten gebruikten waarop gemiddeld 28 mensen vervoerd konden worden. Op sommige boten was zelfs ruimte voor vijftig mensen.

De piek lag in november, in die maand staken zeker 6.869 mensen het Kanaal over. Dat grote aantal komt vermoedelijk door de gunstige weersomstandigheden die maand. Op 11 november bereikten de meeste personen op één dag (1.185) de Britse kust.

November is echter ook de maand waarin zich een tragisch ongeval voordeed met een migrantenboot. Op 24 november verdronken 27 mensen toen ze probeerden vanuit Frankrijk het Kanaal over te steken. Onder de slachtoffers waren ook kinderen.

Het grote aantal migranten zorgt al langere tijd voor spanning tussen Frankrijk en het VK. De Fransen en Britten vinden van elkaar dat ze te weinig doen om de ongewenste migratie over het Kanaal tegen te houden.