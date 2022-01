De autoriteiten van Panama hebben maandag een voormalig lid van het Colombiaanse leger gearresteerd. De man werd gezocht in verband met de moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse vorig jaar, meldt persbureau Reuters dinsdag.

De 43-jarige verdachte werd aangehouden tijdens de tussenlanding van een vlucht waarmee hij van Jamaica naar Colombia reisde.

De Haïtiaanse autoriteiten verdenken Mario Antonio Palacios ervan dat hij deel uitmaakt van een huurlingengroep die Moïse in juli heeft vermoord tijdens een aanval op diens woning. Bij de aanslag raakte de vrouw van de president gewond.

Palacios werd tijdens de tussenstop in Panama gevraagd om "vrijwillig" aan boord te gaan van een vliegtuig dat naar de Verenigde Staten zou gaan. De Panamese autoriteiten hebben geen publiek commentaar gegeven, maar een persoon die bekend is met de zaak in het land bevestigde dat Palacios is aangehouden.